Dutzende Top-Acts garantieren den perfekten Konzert-Sommer

Der Konzertsommer 2022 ist nicht nur wegen der Temperaturen so heiß wie nie. Aufgrund der Pandemie, durch die sich alle Open-Air-Shows der beiden vergangenen Sommer in den heurigen verschoben haben, reiht sich vor allem im Juli ein musikalisches Großereignis an das andere. Die gute Nachricht dabei: Wegen des überreichen Angebots an tollen Konzerten gibt es für viele der Shows noch Karten.

Auch für das KURIER-Konzert der Toten Hosen am 2. Juli im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Das war eigentlich schon ausverkauft, allerdings kamen durch die Verlegung von der Krieau in das Stadion wieder Sitzplätze in den Verkauf.