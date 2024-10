Dunkle Schatten über Beethoven, Hochspannung bei Bartók

Von: Susanne Zobl

Bereits beim Durchklicken der Termine von Klaus Mäkelä wäre so mancher erschöpft: 19 Konzerte an 37 Abenden mit vier verschiedenen Orchestern an 13 Stationen, acht davon in Europa und fünf in den USA, belegen, wie gefragt der 28-jährige Dirigent aus Finnland ist.

Beim Auftakt der Reihe „Künstler im Fokus“ im Musikverein machte er mit Oslo Philharmonic, dem er seit 2020 vorsteht, deutlich: Er ist davon besessen zu gestalten.