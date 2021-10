Dunkel, wild und unbesiegbar: So sieht Batman 2022 aus

Der neue Bond ist in den Kinos, Zeit also in die Action-Reihen-Zukunft zu blicken: 2022 steht ein neuer "Batman"-.Release an. Mit Robert Pattinson als gepanzerter Fledermaus und Zoë Kravitz als Catwoman. Wie sich die neue Variante der Comic-Verfilmung anlässt, zeigt der Trailer, den Warner Brothers am Wochenende veröffentlichten. Regisseur Matt Reeves taucht Gotham in noch (geht das überhaupt?) düstere Farben des Neo Noir: