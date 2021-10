Comeback nach Jahren: Adeles Sohn bringt alle zum Weinen

„Easy On Me“ ist aber nur der Vorgeschmack auf das Album „30“ (das Alter, in dem sie mit der Arbeit an diesem Album begann), das am 19. November erscheinen wird. Auch davon kann man mehr von dem bekannten und so heiß geliebten Adele-Sound erwarten, der ihr Verkäufe von 62 Millionen Alben und 67,2 Millionen Singles eingebracht hat. Auch „30“ wird nämlich ganz dem Ende ihrer Ehe gewidmet sein.