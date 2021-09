Adele macht ihre neue Beziehung auf Instagram offiziell

Seit einigen Wochen wird Sängerin Adele bereits eine Romanze mit Rich Paul, dem Agenten von James LeBron, nachgesagt. Als sich die beiden im Juli zusammen bei einem NBA-Spiel zeigten, brodelte jedenfalls die Gerüchteküche. Nun hat die Britin ihre neue Beziehung auf Instargam offziell gemacht.

Die 33-Jährige veröffentlichte am Sonntag einen gemeinsamen Schnappschuss von sich und dem 39-jährigen Sportagenten, der bei der Hochzeit von LA Lakers-Star Anthony Davis entstanden ist, als die beiden zusammen in einer Fotokabine posierten. Adele präsentierte sich in einem trägerlosen schwarzen Kleid mit weißen Puffärmeln. Eine elegante Hochsteckfrisur machte den Look perfekt. Rich feierte schick, im Samt-Smoking. Das Posting versah Adele mit einem Herzchen. Man muss sich aber schon etwas durchklicken, um das versteckte Liebes-Outing der Sängerin zu entdecken: