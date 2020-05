Corinna ist raus, Larissa bleibt in

Denn die Hauptrolle im Dschungel-Drama spielt weiter Larissa, die Quoten-Queen. Mehr als acht Millionen wollten sie bei ihrer nächsten Dschungelprüfung scheitern sehen. Rekord! Ever, ever, ever - wie RTL stolz propagiert.

Doch bleiben wir beim Drama: Larissa ist nicht gescheitert, denn der "Star" Mola wollte auch mal Aufmerksamkeit, brach die gemeinsame Prüfung ab.

Null Sterne. Randfigur, bleib bei deinen Leisten, sagen wir da.