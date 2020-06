20 Fakten zum "Dschungelcamp"

Das "Dschungelcamp" ist wie eine Freak-Show: Man will nicht hinsehen - muss es aber. Kaum eine Sendung polarisiert so sehr, keine andere Show kann Beziehungen auf der gemütlichen Couch so sehr ins Wanken bringen und auf die Probe stellen. Und, keine andere Sendung wird von so vielen Menschen offziell nicht gesehen - obwohl die Einschaltquoten etwas anderes sagen.

Nun geht "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" in die zehnte Staffel. Echte Promis (hier die Kandidaten im Überblick) sucht man wie so oft vergeblich, geboten wird von RTL dafür Fremdschämen, Ekelgarantie, Streitpotential und nackte Haut. Wir begleiten auch in diesem Jahr das Camp mit einem täglichen Blog-Eintrag mit wechselnden Autoren.