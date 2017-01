Am Freitag, den 13. Jänner um 21.15 Uhr, geht das Dschungelcamp in die 11. Runde. Das sind die zwölf Teilnehmer:

Im vergangenen Jahr sorgte Gina-Lisa Lohfink (30) mit ihrer Niederlage im Prozess um eine angebliche Vergewaltigung für Schlagzeilen. Nun hofft sie auf einen Sieg im Dschungelcamp und hat schon vorab verkündet, dass sie über ihren Ex Marc Terenzi auspacken will.

Der hingegen kennt nur eine Sorge: Dass er im Camp auf sein Smartphone verzichten muss. "Ich finde das eigentlich ganz schön, ohne Luxus zu leben. Aber ich werde mein Handy vermissen", erklärt Terenzi (38), der sich beim offiziellen Shooting für die Show besonders zeigfreudig gab.



Auch Gina-Lisas bester Freund Florian Wess (36) zieht ins Camp. Der Wahlösterreicher hat das Zeug zur Dschungel-Zicke: "Wenn ich weiß, dass ich Recht habe und die anderen sehen das nicht ein, gibt es Stress."



TV-Maklerin Hanka Rackwitz (47) sieht die Reise nach Australien als eine Art spirituellen Reinigungstrip. Der "Mieten, kaufen, wohnen"-Star hofft, bei den Ekelprüfungen seine Zwänge und Ängste zu bekämpfen.

Alexander "Honey" Keen (34) geht im Camp auf die Suche nach einer neuen Liebe. "Das Flirten liegt mir im Blut", erzählt der Ex-Freund von GNTM-Gewinnerin Kim. Aber ob eine passende Kandidatin dabei ist?



"Goodbye Deutschland"-Star Jens Büchner (47) ist so abgehärtet, dass er keine Angst vor dem Dschugel hat. "Ich habe auf Mallorca wahnsinnige Tiefs erlebt", so der VOX-Auswanderer. "Ich habe schon so viel Scheiße gefressen, da kommt es auf zwei, drei Kakerlaken auch nicht mehr an."

TV-Starlet Kader Loth (44) kennt ebenfalls keine Scheu: "Ich habe im Alltag privat auch mit einigen Kakerlaken zu tun, daher ist die Angst nicht so groß."



Ob wir "Adam sucht Eva"-Star Sarah Joelle Jahnel (28) auch im Dschungel unverhüllt zu sehen bekommen? Das will das TV-Sternchen vor der Sendung noch nicht verraten: "Ich bin bei sowas ein Überraschungs-Ei (...). Also lassen wir uns alle überraschen, wie viel Nacktheit wir am Ende von mir sehen."

Fußball-Weltmeister Thomas Häßler (50) will den Teamgeist im Dschungel stärken: "Wenn es im Camp Streitigkeiten geben sollte, werde ich versuchen, diese schnell beizulegen und zu lösen. Nur als Team ist man stark und daher werde ich versuchen alle im Camp zusammenzuhalten."

Schauspielerin Nicole Mieth (26) ist auf die Ekelprüfungen bestens vorbereitet: "Ich habe schon mal getrocknete Seidenraupen gegessen. Die schmecken tatsächlich wie Kartoffelchips."



Auch der Deutsche Welle-Star Fräulein Menke (56) hat Erfahrung mit ungewöhnlichen Speisen: "Ich hatte in New York schon einmal eine Kakerlake im Mund, als ich aus meinem Orangensaft getrunken habe, weil ich vergessen hatte, ihn zu schließen." Aber ob das als Vorbreitung für die Dschungelprüfungen reicht?

Sein Motto lautet offenbar "dabei sein ist alles". All zu viele Hoffnungen auf den Sieg scheint sich Schauspieler Markus Majowski (52) jedenfalls nicht zu machen: "Ich sehe mich schon jetzt an Tag 8 oder 9 völlig aufgebraucht im Schlamm liegen."