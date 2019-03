Druckausgleich: Vom schwierigen Umgang mit dem Thema Doping

Die rechtschaffene Entrüstung ist auch bemerkenswert, als eine klare Definition von „ Doping“ in der Sportgeschichte gar nicht so einfach fiel. Die holprige Definition eines „Versuchs unphysiologischer Steigerung der Leistungsfähigkeit durch Anwendung von Doping-Substanzen“ aus 1977 war ein schräger Zirkelschluss. So war weiter ungeklärt, was Doping-Substanzen eigentlich sind.

Im Lauf der Jahrzehnte und wohl viele Red-Bull-Dosen später wurde daraus eine Liste von Medikamenten und medizinischen Verfahren, die für Sportler illegal sind. Sie wird ständig aktualisiert, weil auch die Betrüger ständig Updates durchführen. Wenn wir von der gedopten Gesellschaft sprechen, reicht die taxative Aufzählung schnell nicht mehr.