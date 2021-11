"The Beatles: Get Back" von Peter Jackson: So nah wie noch nie

„Das ist der großer Verdienst von Regisseur Michael Lindsay-Hogg“, sagt Peter Jackson im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz über seinen „Vorgänger“. Und: „Er war wild entschlossen, so viel und so unbemerkt wie möglich mitzufilmen. Er wusste natürlich, dass sich die Beatles anders verhalten, wenn die Kamera auf sie gerichtet ist. So wies er den Kameramann an, die Kamera auf ein Stativ zu stellen, auf ,Start‘ zu drücken und wegzugehen. Für die Beatles entstand der Eindruck einer Drehpause. Die roten Lichter, die angingen, wenn die Kamera lief, deckte er so ab, dass man sie nicht sehen konnte. Außerdem versteckte er überall Mikrofone, um die Gespräche heimlich mitschneiden zu können.“