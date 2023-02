Drehstart für neuen ORF-"Tatort": "Dein Verlust"

Beim österreichischen "Tatort"-Duo Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser geht es derzeit Schlag auf Schlag: Am Sonntag, 26. Februar, steht der jüngste „Tatort“ aus dem Hause ORF am Programm: Zum dreißigsten Mal ermitteln Harald Krassnitzer (als Moritz Eisner) und Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Seite an Seite in einem Mordfall. Der anstehende Fall „Was ist das für eine Welt“ entstand unter der Regie von Evi Romen, deren Erstling „Hochwald“ aus dem Jahr 2020 gleich mehrere Auszeichnungen (darunter auch eine ROMY) einheimste. Aber da vor dem Mord auch immer nach dem Mord ist, die Serie nicht abreißen darf, haben schon die Dreharbeiten für das nächste Abenteuer von Moritz Eisner und Bibi Fellner begonnen. "Dein Verlust" lautet der Arbeitstitel der aktuellen Folge, deren Dreharbeiten am Montag begonnen haben.

Katharina Mückstein führt Regie

Heute, Freitag, dreht man seit 10 Uhr Vormittag (bis ungefähr 21.00 Uhr) im 15. Wiener Gemeindebezirk. Genauer gesagt im Nibelungenviertel (Alliogasse/Tellgasse). Der KURIER war zufällig gegen Mittag Vorort, wo gerade eine Szene in einer Hauseinfahrt in der Alliogasse vorbereitet und danach unter der Regie von Katharina Mückstein (Bild unten) gedreht wurde. Der Film dürfte dann im Jahr 2024 ins Fernsehen kommen. Eine offizielle Aussendung des ORF wird es dazu voraussichtlich kommenden Montag geben.