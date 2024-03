"Dragon Ball Z"-Zeichner Akira Toriyama ist tot

Cosplayer stylen ihre Haare nach dem Comic

"Dragon Ball" inspirierte Fan-Fiction-Autoren und Cosplayer, die ihre Haare wie die spitzen und spitz zulaufenden Locken der Charaktere stylen. Die Zeichentrickversion wurde in zahlreiche Sprachen synchronisiert, und Dragon-Ball-Actionfiguren sind ein fester Bestandteil in Spielzeugläden von Japan bis nach China und Südostasien. In einem Interview mit einer japanischen Zeitung Asahi im Jahr 2013 sagte Herr Toriyama, er habe "keine Ahnung", wie Dragon Ball weltweit so populär wurde.

Er beschrieb die Serie als ein Wunder, "da sie jemandem wie mir geholfen hat, der eine verdrehte, schwierige Persönlichkeiten hat, einer anständige Arbeit nachzugehen und von der Gesellschaft akzeptiert zu werden". "Als ich die Serie zeichnete, wollte ich nichts weiter erreichen, als Buben in Japan etwas Gutes zu tun", sagte er laut Nachrichtenagentur AFP.