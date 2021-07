Besucheransturm am ersten Festtag

Immer in Bewegung." So lautete der Song, mit dem die deutsche Rockband Revolverheld ihr Konzert Freitagabend auf der Donauinsel eröffneten. Ein Slogan, der zur Zeit auf die gesamte Insel zutrifft: Je später der Abend, desto dichter drängten sich die Menschenmengen auf dem Wiener Eiland von einer Bühne zur nächsten. Rund 900.000 Besucher beehrten die Insel am ersten Festtag, bestätigte Projektleiter Thomas Waldner: "Selbst vor der dem Ö1-Zelt war der Andrang so groß, dass der Weg blockiert wurde."

Eindrücke vom ersten Tag: