Domplatz: Die Sommerresidenz der Familie Hörbiger

Ihr folgte Obonya, nach Anfängen am Volkstheater, 2000 an die Burg. Nach acht Jahren entschied er sich fürs Freelancertum, spielte Musical ("The Producers") und die fulminante One-Man-Show "Cordoba – Das Rückspiel."

Dann lud ihn Burg-Herr Matthias Hartmann als Gast zurück an das Haus ein, an dem ebenfalls schon Attila, Paul und Maresa Hörbiger (die mittlerweile im elterlichen Wohnhaus in Grinzing das "Theater zum Himmel" leitet), Paula Wessely, Elisabeth Orth und Hanns Obonya Ensemblemitglied waren.

Family Business!

Was Cornelius Obonya aber nicht als Belastung sieht.

Ebenso wenig, wie die Salzburger Society, die ihren neuen "Theaterkönig" von der Getreidegasse bis zum In-Treff "Triangel" auf Schritt und Tritt begleiten wird.

"Es gibt Schlimmeres!"

Ein "veritabler Schock" sei dagegen gewesen, als ihn Salzburgs Schauspielchef Sven-Eric Bechtolf (mit dessen "Ariadne auf Naxos"- Aufführung er Kritik und Publikum begeisterte) fragte, ob er der Jedermann sein wolle.

Da atmet man kurz durch, schickt ein Stoßgebet zu den Ahnen – und geht’s an.