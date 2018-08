Dominic Heinzl ist wieder da: "Ich bin ein gutmütiger Mensch"

Noch tourt Dominic Heinzl auf einer Harley Davidson sitzend durch den sonntäglichen Vorabend auf ATV. In einer vierteiligen Miniserie bereist er die Route 66 in den USA, quasi als Aufwärmrunde auf dem Sendeplatz um 19.45 Uhr. Ab 9. September tritt Heinzl dort dann wieder in seiner gewohnten Rolle in Erscheinung: als Korrespondent für die glitzernde Welt der High Society.

„Heinzl und die VIPs“ nennt sich das halbstündige Format und das werde sich natürlich vom Vorgänger-Magazin „Chili“ unterscheiden, das der Reporter bis 2012 beim ORF moderiert hat: „Es werden neue Elemente dabei sein, trotzdem hat es klar meine Handschrift. Ich berichte immer direkt von den Locations, bin die ganze Woche auf Events unterwegs“, sagt Heinzl im Gespräch mit dem KURIER über seine Pläne für das neue TV-Projekt. „Ich habe in letzter Zeit mit vielen Menschen, von VIPs über Manager bis Journalisten, darüber Gespräche geführt, wie sie sich eine moderne Society-Sendung vorstellen.“