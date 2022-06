documenta: Kollektiv entschuldigt sich für antisemitische Inhalte

"Antisemitische Lesarten ermöglicht"

Taring Padi habe sich gemeinsam mit der Geschäftsführung und der Künstlerischen Leitung zu diesem Schritt entschieden, da die Figurendarstellung des Kollektivs „antisemitische Lesarten ermöglicht“, teilte die documenta mit, als zeitgleich schon schwarze Stoffbahnen über dem Banner entrollt wurden. Zudem kündigten die Verantwortlichen an, eine Erklärung zu dem umstrittenen Werk installieren zu wollen und ergänzend weitere externe Expertise einzuholen.

Das Banner wurde laut documenta am vergangenen Freitagnachmittag am Friedrichsplatz installiert, nachdem notwendige restauratorische Maßnahmen aufgrund von Lagerschäden an der 20 Jahre alten Arbeit durchgeführt worden seien. Das Werk wurde nicht für die documenta fifteen angefertigt, sondern war bereits 2002 erstmals auf dem South Australia Art Festival in Adelaide zu sehen.

Vorab war es seitens der documenta-Geschäftsführung offensichtlich nicht auf kritische Inhalte überprüft worden. Die Geschäftsführung sei „keine Instanz, die sich die künstlerischen Exponate vorab zur Prüfung vorlegen lassen kann und darf das auch nicht sein“, sagte Generaldirektorin Schormann laut Mitteilung. Das Banner sei „im Kontext der politischen Protestbewegung Indonesiens entstanden“ und dort wie an anderen außereuropäischen Orten gezeigt worden, erklärte sie. „Dies ist das erste Mal, dass die Arbeit in Deutschland und in Europa gezeigt wird. Alle Beteiligten bedauern, dass auf diese Weise Gefühle verletzt wurden.“