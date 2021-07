Disney wird wegen "Zoomania" geklagt

Eben erst hatte der Film über die Kaninchen-Polizistin Judy Hopps, die in einer Stadt voller Felltiere ermittelt, einen Oscar als "bester Animationsfilm" eingeheimst - nun bekommt die Firma Walt Disney eine heftige Klage präsentiert: Der Drehbuchautor Gary Goldman behauptet, Disney habe die Idee, die Handlung, Charaktere und Dialoge von "Zootopia" (deutscher Verleihtitel "Zoomania") fast wörtlich aus einem Konzept übernommen, das er im Jahr 2000 und 2009 beim Studio eingereicht hatte. Eine entsprechende Klage ging am Dienstag bei einem Gericht in Los Angeles ein.