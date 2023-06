"Avatar"-Finale erst Ende 2031 im Kino, neues von "Star Wars"

Aber es kommt auch Neues dazu: Frisch im Ausspielplan des Riesenkonzerns ist die Realverfilmung von „Moana“ (Juni 2025) und ein neuer, bisher noch unbetitelter „Star Wars“-Film im Dezember 2026. Somit kommen 2026 gleich zwei Filme im Jedi-Universum heraus, denn auch im Mai des gleichen Jahres ist ein dementsprechender Film zu sehen, berichtet Variety. Ein weiterer folgt 2027. Worum es in all diesen Streifen geht, und wann sie sich in den bisherigen Kanon einfügen, ist derzeit noch nicht bekannt.