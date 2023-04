"Star Wars"-Saga geht mit drei neuen Filmen ab 2025 weiter

Einen weiteren Film soll demnach der Regisseur James Mangold drehen - sein Film wird sich mit den Urspr├╝ngen des Jedi-Ordens befassen. Beim dritten Film f├╝hrt Dave Filoni Regie, der bereits mehrere an "Star Wars" angelehnte Fernsehserien produziert hat, darunter die ├Ąu├čerst erfolgreiche dritte Staffel von "The Mandalorian". Bis zum ersten der drei Filme m├╝ssen sich die Fans allerdings noch etwas gedulden. Er soll erst 2025 in die Kinos kommen.