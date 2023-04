"Disney 100" in München: Ausstellung huldigt dem Micky-Maus-Imperium

Die weltberühmte Filmfirma Disney beschenkt sich zum 100-jährigen Bestehen mit einer Ausstellung. Ab Dienstag präsentiert "Disney 100" in der Kleinen Olympiahalle in München rund 250 Objekte wie Requisiten, Kostüme, Zeichnungen und vieles mehr aus dem riesigen Archiv des Filmgiganten, dazu jede Menge Film- und Musikausschnitte, alles geordnet nach zehn Themenbereichen. Die Schau läuft bis 3. September.

Danach reist sie nach London weiterreist, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. In den USA läuft die Schau bereits seit Februar. "Disney 100" ist eine Huldigung an das milliardenschwere Unternehmen - und an Unternehmensgründer Walt Disney (1901-1966), der am 16. Oktober 1923 einen Vertrag für eine Kurzfilmreihe unterschrieb und so den Grundstein für seinen Erfolg legte.