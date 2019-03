Filmkritik zu "Dumbo": Kritik am Großkonzern

Aber Burton hat noch einen anderen Trumpf im Ärmel: Nachdem sich das elefantöse Flugwunder herumgesprochen hat, taucht plötzlich ein eitler New Yorker Zirkus-Großunternehmer in Form von Ex-„ Batman“ Michael Keaton auf: Keaton ist umwerfend als comic-artiger Geschäftshai, der mit Kampflächeln und blond geschleckter Betontolle am Kopf mit seiner dicken Brieftasche winkt. Er kauft Medicis kleinen Zirkus auf und übersiedelt ihn unter falschen Versprechungen nach New York, um ihn dort seinem albtraumartigen Themenpark einzuverleiben.

Im Lichte der Tatsache, dass Disney die Filmindustrie in Hollywood aggressiv monopolisiert, kommt die anti-kapitalistische Kritik am fiesen Großkonzern überraschend: Entweder hat Disney einen guten Sinn für bittere Selbstironie oder der Maus mangelt es an Selbsterkenntnis.

In jedem Fall beginnen im dritten Akt des Abenteuers die Schwingen der Erzählkraft zu erlahmen. Trotzdem stellt sich schon jetzt der Verdacht ein, dass „ Dumbo“ von den kommenden Remakes womöglich das beste und originellste sein wird.

INFO: USA 2019. 100 Min. Von Tim Burton. Mit Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton.