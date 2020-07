65 Jahre "Disneyland": Eine Chronik des Erfolgs

Heute gibt es Disney-Freizeitanlagen auf drei unterschiedlichen Kontinenten. Das Original-Disneyland in Anaheim ist nach wie vor eine der beliebtesten Attraktionen der USA und lockt Jahr für Jahr über 16 Millionen Besucher an. Dabei ging die Eröffnung ordentlich daneben und als „Schwarzer Sonntag“ in die Disney-Geschichte ein. Im Fantasyland fiel der Strom aus, im Tomorrowland brach eine Gasleitung. Auf der Main Street blieben die Gäste im frischen Asphalt kleben. Doch diesen Fehlstart machte man schnell wett: Disneys Freizeitpark übertraf bald alle Erwartungen. Statt der erwarteten 15.000 Besucher täglich, kamen anfangs doppelt so viele.