Stardirigent James Levine gestorben

Dirigent James Levine, der lange Jahre des Klassikleben in New York und der Welt geprägt hat, bevor seine Karriere nach Missbrauchsvorwürfen geendet hat, ist tot. Das berichtet die New York Times. Er wurde 77 Jahre alt.

Sein Debüt feierte der gelockte Klaviervirtuose aus Ohio 1953 mit dem Cincinnati Orchestra. Er lernte bei der legendären Klavierpädagogin Rosina Lhévinne und an der Juilliard School in New York. Der ungarische Dirigent George Szell holte ihn zum Cleveland Orchestra, wo Levine von 1965 bis 1972 auch am Cleveland Institute of Music (CIM) lehrte. Aus dieser Zeit und bis in die 1980er-Jahre reichen die Vorwürfe von vier Männern. Drei von ihnen behaupten, Levine habe sie erstmals missbraucht, als sie noch Teenager waren.

Im Detail hatte der „Boston Globe“ nach Gesprächen mit mehr als 20 Studenten und Ex-Kollegen Levines berichtet, dass dieser in Cleveland Anhänger um sich versammelte wie in einem Kult. Seinen als „Leviniten“ bekannten Verehrern soll Levine vorgeschrieben haben, „was sie lesen, wie sie anziehen, was sie essen, wann sie schlafen - sogar, wen sie lieben“, schrieb die Zeitung. Bei ihm Zuhause soll er sie musikalischen Tests unterzogen und auch zum Sex gedrängt haben. Ein Mann behauptet, Levine habe ihn als Teenager Mitte der 1980er-Jahre missbraucht.