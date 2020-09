Metropolitan Opera: Levine bekam 3,5 Millionen Dollar für seinen Abgang

Er war jahrelang der musikalische Regent an der Metropolitan Opera in New York. Dann musste James Levine gehen – wegen schwerer Vorwürfe sexuellen Missverhaltens. Er habe seine Machtposition ausgenützt, hieß es damals. Die Met hat ihn 2018 gefeuert.

Doch die Geschichte hatte noch ein teures Nachspiel. Denn Levine, der sich gegen seinen Abgang vor Gericht zur Wehr gesetzt hat, bekam eine Zahlung von 3,5 Millionen Dollar, berichtet die New York Times nun. Vorangegangen sei einer der „schmutźigsten Streits“ in der 140-Jahr-Geschichte des Opernhauses. Beide Seiten hatten einander auf jeweils fast 6 Millionen Dollar verklagt. Die Zahlung nun könnte fatal sein: Die Met kämpft wegen der Pandemie um ihr Bestehen.