Dirigent Thielemann: Pandemie ist "ein höherer Warnschuss“

Warum nicht? Ohne Publikum und mit Streaming sollte das doch machbar sein.

Ist es offenbar nicht. Der Intendant der Dresdner Semperoper, Peter Theiler, hat abgewunken. Dazu gab es Begründungen, die ich und die Sächsische Staatskapelle als nicht ausreichend empfinden. Wir hätten uns an alle Maßnahmen gehalten. Ich frage mich schon: Berlin kann spielen, Leipzig kann spielen, Wien kann spielen. Das Virus ist in Wien genau so wie in Dresden! Und nein, wir sind auch nicht illoyal, wenn wir das kritisieren.

Aber es gibt die Hoffnung auf die Salzburger Osterfestspiele, die von 2. bis 5. April stattfinden sollen, bei denen Sie und die Sächsische Staatskapelle mit Konzerten präsent sein werden.

Ja, das wird das erste Mal seit einer gefühlten Ewigkeit sein, dass wir wieder zusammen spielen. Das ist doch der Sinn eines Orchesters, dass man gemeinsam musiziert. Die Musiker werden langsam verrückt. Und für die jungen Musiker ist es eine bittere Pille, eine Katastrophe, dass sie nicht üben können. Das ist verheerend. Aber wir werden sehr früh nach Salzburg fahren und proben, proben, proben. Denn das Programm ist trotz der abgesagten ,Turandot’ sehr schön geworden. Bis dahin gehe ich mit den Wiener Philharmonikern fremd.