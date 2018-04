Die Wiener Staatsoper in der Saison 2018/'19: Sechs Premieren

Neuproduktionen gibt es auch von Gaetano Donizettis „Lucia di Lammermoor“ (Regie: Laurent Pelly, Dirigent Evelino Pidò) mit Olga Peretyatko-Mariotti in der Titelpartie sowie von Giuseppe Verdis „Otello“ (Regie: Adrian Noble, Dirigent: Myung-whun Chung) mit Aleksandr Antonenko als Otello. Fans von Jonas Kaufmann werden hingegen reisen müssen; der Startenor singt diesmal nicht am Ring. Dafür ist Anna Netrebko gemeinsam mit Ehemann Yusif Eyvazov vier Mal in „Andrea Chénier“ zu erleben. Für den österlichen Wagner-„Parsifal“ kehrt Dirigent Valery Gergiev an die Staatsoper zurück: Freunde von Wagners „Ring des Nibelungen“ müssen wieder mit einer einzigen Spielserie (Dirigent: Axel Kober) vorliebnehmen.

In der Walfischgasse wird Elisabeths Naskes „Was ist los bei den Enakos“ für Kinder uraufgeführt. Die „Zauberflöte für Kinder“ soll am Tag nach dem Opernball wieder die Kleinsten ins Haupthaus locken; 17.000 Kinder und Jugendliche waren diese Saison in einer der beiden Spielstätten.

Ballettchef Manuel Legris wird mit „Sylvia“ wieder ein Handlungsballett choreografieren; die zweite Premiere gilt dem dreiteiligen Abend „Forsythe|Van Manen|Kylián“. Auch die klassische Nurejew Gala ist gesetzt.

„Es ist vieles, es ist bunt, es ist reichhaltig“, zeigt sich Direktor Dominique Meyer denn auch zufrieden.