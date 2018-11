Die Wiener Jazz-Szene hat den Blues

Die einen sehen eine lebendige Jazz-Szene in Wien – gemessen an der im internationalen Vergleich beispiellos hohen Dichte an Lokalen.

Andererseits haben einzelne Veranstalter mehr oder weniger den Blues der permanenten Existenzkrise. Wer erinnert sich noch an Lokale wie „Bluesman“ und „Papas Tapas“, an die legendäre „Jazzspelunke“, wo immerhin, lang lang ist’s her, auch Eddie Harris und Pat Metheny aufgetreten sind, oder „Willi’s Rumpelkammer“, die alle zugesperrt haben? Und dass Joe Zawinuls „Birdland“ im Wiener Hilton Hotel nach nur vier Jahren 2008 in Konkurs gegangen ist?

„Bei den noch existierenden Clubs ist Selbstausbeutung bis zum Geht-Nicht-Mehr an der Tagesordnung“, weiß Alfred Pulletz vom Verein IG-Jazz. Dessen „ Vienna Jazz Floor“-Festival feiert heuer mit dichtem Live-Programm an zehn Spielstätten im November sein 20-Jahr-Jubiläum.