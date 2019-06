Die Wiener Festwochen haben wieder Relevanz

Eine der intensivsten Produktionen des heurigen Festwochen-Jahrgangs – abgesehen vielleicht von den beiden Performances, die Romeo Castelluci beisteuerte.

Sie fanden in der größten der Gösserhallen statt und wurden allein durch die Wahl des Ortes, der zu einem mythischen wurde, miteinander verschränkt. In „Le Metope del Partenone“ ließ Castellucci hintereinander sechs Menschen sterben – wie auf einem Schlachtfeld. Die Schauspieler wurden zunächst hyperrealistisch drapiert – und die Zuschauer gezwungen, Voyeur zu sein. Jedes Mal war der durchritualisierte Einsatz der Rettungsmannschaften vergeblich. Da konnte niemand klatschen. Castellucci entließ sein Publikum zumindest mit einer tröstlichen Lösung auf das letzte der sechs Rätsel.

Christophe Slagmuylder hat natürlich viel eingekauft, das ohnehin durch die Weltgeschichte tourt, das kurzfristig auch einen Wien-Stopp einlegen konnte. Und das war diesfalls kein Fehler. Denn Slagmuylder, der auch als Intendant des Brüsseler Kunstenfestivaldesarts auf Performatives setzte, hatte fast keine Vorbereitungszeit. Er konnte also eigentlich nur auf Shopping-Tour gehen, an bedeutende Eigenproduktionen war schon aus Zeitgründen nicht zu denken. Doch Slagmuylders Einkäufe waren durchwegs von höchster Qualität, haben frischen Wind nach Wien gebracht und zugleich das Fenster zur weiten Welt wieder geöffnet.

Denn für Toshiki Okadas „Five Days in March“ oder für das Theaterjuwel „Sopro“ des portugiesischen Regisseurs Tiago Rodrigues hätten Interessierte sehr weit reisen müssen. Aber auch für die atemberaubende Bühnenperformance des französischen Filmstars Isabelle Huppert: „Mary said what she said“, den Monolog der schottischen Königin Maria Stuart kurz vor ihrer Hinrichtung, geschrieben von Darryl Pinckney, hat der amerikanischen Theatervisionär Robert Wilson in Szene gesetzt. Die Zeit brachte es auf den Punkt mit dem Titel: „Perfekt – aber wozu?“