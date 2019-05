Start der Wiener Festwochen: Protest und kollektives Herzpumpern

Um 16.16 Uhr kam es zu einem wohltuend subversiven Akt: Jemand hielt mit Falcos „Vienna Calling“ gegen das diffuse Wummern. Aber nur eine gute Minute lang: Laut APA machten sich „die bereitstehenden Polizisten (...) demonstrativ auf den Weg zur betreffenden Stiege, um den jungen Mann zu belehren“. Mit diesem Eingriff, dem der Innenminister möglicherweise Beifall gezollt hätte, bekam die Installation einen bitteren Beigeschmack. Denn auch Gegenstimmen sollten in einer Demokratie das Recht haben, gehört zu werden. Selbst wenn manche sie als Störenfriede empfinden.

Um 16.20 setzte schlagartig der kollektive Herzinfarkt ein. Die Aktion war zu Ende. Und die Kulturschlachtenbummler machten sich auf den Weg zur Eishalle, die den Namen des Festwochen-Sponsors Erste Bank trägt.

Empfangen wurde man von einer großen, schwarzen Flagge. Sie würde, so das Programmheft, fünf Stunden lang von mehreren Performern ununterbrochen in Bewegung gehalten. Ula Sickle wollte mit der „durativen Installation“ ein „Zeichen des gemeinsamen Widerstands“ setzen. Die Uraufführung von „Relay“ fand im Oktober 2018 in Brüssel statt. Wogegen Sickle in Wien protestierte, blieb unklar: den Rechtsruck, die Regierung, den Kapitalismus, die Erste Bank oder alles zusammen?

Slagmuylder hatte in der und rund um die Arena ein buntes Programm mit eher kläglich besuchter „Eisdisco“ und vielen Widerstandsparolen zusammengestellt; etliche Performances fanden parallel statt. Sarah Vanhee untersuchte laut Ankündigung auf einem Brachland mit Donaustädtern das Grundrecht zu schreien, Bouchra Ouizguen ließ marokkanische und österreichische Frauen in schwarzen Gewändern und weißen Kopftüchern ein Ritual ausführen, das Mitmenschlichkeit in Erinnerung rufen sollte.

Der mit Abstand interessante Beitrag kam von Mette Edvardsen mit ihrem Langzeitprojekt „Time has fallen asleep in the afternoon sun-shine“. Dieser Satz stammt aus dem mit Oskar Werner verfilmten Buch „Fahrenheit 451“ von Ray Bradbury aus 1953: Weil der autoritäre Staat das Lesen verboten hat und alle Bücher verbrennen lässt, ziehen sich Menschen in die Wälder zurück, um dort die Werke der Weltliteratur auswendig zu lernen. In Wien gibt es zwölf „lebende Bücher“, die man für eine halbe Stunde lang „buchen“ kann, darunter „Orlando“ von Virginia Woolf und „Paloma“ von Friederike Mayröcker.

Der Autor dieser Zeilen ließ sich „Die Baugrube“ von Andrej Platonow (natürlich nur die ersten Seiten) vortragen. Und er war fasziniert. Denn Performancekünstlerin Andrea Maurer, die sich schon einmal mit diesem in der UdSSR verbotenen Roman auseinandergesetzt hat, brillierte geradezu. Gebannt hört man ihrem Vortrag zu – und man könnte stundenlang weiter zuhören. Große Empfehlung! (Von heute bis 18. Mai in der Hauptbücherei am Gürtel).