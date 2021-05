Die widerständigen Loidolts im Clinch mit den Rechnungshof-Prüfern

Der Titel klingt wenig sexy: Der Rechnungshof überprüfte im Herbst 2018 „Ausgewählte Aspekte der Kulturförderungen in den Ländern Burgenland und Niederösterreich sowie in der Stadt Wien“. In seinem Bericht, jetzt veröffentlicht, zerpflückt der RH aber mit Genuss das Firmengeflecht des Ehepaars Renate und Peter Loidolt, Gründer der Festspiele Reichenau, und deren Tochter.