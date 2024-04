Die Welt nach „Oppenheimer“ als düstere Kunstinstallation

Wer den vielfach preisgekrönten Film „Oppenheimer“ gesehen hat, erinnert sich vielleicht an die Szene des allerersten Atombombentests – mit Lichtblitzen und der umwerfenden Wucht der Detonation.

Was der Film nicht sichtbar macht, ist das Danach: Der nukleare „Fallout“, der sich infolge der Atombombenabwürfe 1945 und der Bombentests in den Folgejahren auf die ganze Erde verteilte und sich in die Erdgeschichte einschrieb. Das Plutonium-Isotop Pu-239 zählt dabei zu den markanten Spuren, die den Beginn des „Anthropozäns“ markieren. Es wurde während der Bauarbeiten zum neuen Wien Museum auch am Wiener Karlsplatz gefunden.