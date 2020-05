Die Totenköpfe von Hallstatt im Porträt

Vielleicht sei das der Grund gewesen, weshalb er sich für die Hallstätter Totenköpfe als Motiv für sein Fotoprojekt entschieden habe, scherzt Kranzler. Immerhin mache er normalerweise vor allem Porträtaufnahmen. "Die Stillleben von den Totenschädeln verraten aber auch viel über die Menschen". Und im Ernst: Der morbide Ort habe einfach schon immer eine große Faszination auf den gebürtigen Oberösterreicher, den wir für unser Interview in Paris erreichten, ausgeübt.

Bis es so weit war, musste sich Kranzler allerdings in Geduld üben. Fast ein halbes Jahr lang war er mit der Hallstätter Pfarre in Briefkontakt, ehe er in das nur wenige Quadratmeter große Beinhaus durfte. Inmitten der bemalten Totenschädel richtete er sich 2010 dann ein kleines Studio ein und begann an seinen Stillleben zu arbeiten. Ebenfalls eine Aufgabe, die vielen wohl zu makaber wäre.

Um seine Serie "Vademecum" zu vollenden, fotografierte Kranzler vergangenes Jahr schließlich noch die Fähre, die jährlich um die 500.000 Gäste nach Hallstatt bringt. Der eng an den Berghang geschlungene Ort war bis 1875 nur auf dem Seeweg zu erreichen. "Die Assoziation mit dem Styx und dem Fährenmann Charon ist da naheliegend." Dementsprechend hat Kranzler seine Serie auch genannt: "Vademecum" heißt übersetzt so viel wie "Geh' mit mir".

Weiterführende Informationen:

www.paulkranzler.com/

Galerie Brunnhofer Linz: www.brunnhofer.at

Galerie Jo van de Loo München: www.galerie-jovandeloo.com

Galerie Hilger Wien: www.hilger.at