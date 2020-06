Hallstatt made in China

„Geld hat beim Bau keine Rolle gespielt, alles sieht super schön aus. Das ist ein Wohlfühl-Areal für Millionäre geworden“, berichtet der 50-Jährige, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. „Das führt sonst zu Problemen mit den Chinesen.“



Vom Flughafen Hongkong führt die Autobahn zwei Stunden lang in die südchinesische Provinz Guangdong, vorbei an der 12-Millionen-Metropole Shen­zhen, einem ehemaligen Fischerdorf, in dem noch 1979 30.000 Menschen lebten.



Am Rande der Kreisstadt Boluo weisen Schilder auf Chinesisch und Deutsch in Richtung „ Hallstatt See“. Neben der Zufahrt ragen Kräne in den grauen Himmel, hier entstehen ein Stadion und Hunderte Hallstatt Villas, Luxusdomizile auf drei bis vier Etagen. Bagger graben ganze Hügel um, die anschließend neu bepflanzt werden; der ursprüngliche Bambus-Bewuchs wurde abgeholzt.