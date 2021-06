Chinas Hallstatt baut auf Mozart

Und weil sich Mozart so gut in China verkauft, hat man jetzt einfach auch die 80 Kilometer entfernte Getreidegasse samt Mozart-Geburtshaus in das chinesische Hallstatt eingeplant – mit Mozart-Bücherei, Handwerksschildern und Eisenwarenhändler. Die Geschäftsleute in der Getreidegasse wissen nichts davon, ihre Gefühle darüber sind gemischt.