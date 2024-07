"Die Simpsons": Ausstellung in Krems

Im Sommer darf es gerne etwas Leichtes sein. Bei Temperaturen von über 30 Grad, schweren Beinen und der täglich mehrfach durchgeschwitzten Kleidung will man sich in der Freizeit nicht auch noch mit kunsthistorischen Abhandlungen über spezielle Pinseltechniken befassen, sondern sich einfach (und eben leicht) unterhalten lassen. Was für die Bühne gilt (Sommertheater), gilt auch fürs Museum. Und damit wären wir beim Karikaturmuseum in Krems, wo der Familie "Simpson" aus Springfield eine Ausstellung gewidmet ist. Und zwar anlässlich des 35-jährigen Jubiläums der Zeichentrickserie und des siebzigsten Geburtstags ihres Erfinders Matt Groening. Unter dem Titel "Hier kommt Bart" werden 150 gezeichnete Bilder aus den ersten 13 Staffeln gezeigt, die Einblicke sowohl in die Produktion als auch die gesellschaftliche wie popkulturelle Strahlkraft der Serie geben. Die in Krems gezeigten Bilder stammen aus der Sammlung William Heeter und Kristi Correa, die der Öffentlichkeit lange Zeit nicht zugänglich war. Für Museumsdirektor Gottfried Gusenbauer ist es "eine Sensation, dass wir erstmals außerhalb der USA Simpsons Cartoon Art aus dieser bemerkenswerten Sammlung zeigen".

© Aus der Sammlung William Heeter und Kristi Correa (c) 20th Century Fox

Export-Hit Am 17. Dezember 1989 wurde die erste Folge mit Ehepaar Homer und Marge, dem kleinen großen Strizzi Bart, Streberin Lisa und der ewig nuckelnden Maggie in den USA (auf Fox) ausgestrahlt. Ursprünglich nur als Pausenfüller für die amerikanische „Tracey Ullman Show“ angedacht, sind „Die Simpsons“ heute einer der größten TV-Erfolge der Welt und ein Export-Hit: Nach Österreich hat es die Zeichentrickserie erst im Jahr 1993 geschafft: Der ORF strahlte am 3. Jänner 1993 mit „Die Simpsons – Eine ganz normale Familie“ die erste Folge im österreichischen Free-TV aus. Das „Simpson“-Imperium umfasst derzeit 768 Folgen in 35. Staffeln und einen Kinofilm.

Zur Ausstellung: Die Schau "Hier kommt Bart!" ist bis 29. Juni 2025 im Karikaturmuseum Krems zu sehen. Gezeigt werden mehr als 150 handgemalte Storyboards und Produktionsfolien aus den ersten 13 Staffeln der Kultserie – das Ausstellungsmaterial stammt aus der Sammlung William Heeter und Kristi Correa. Der Exkurs „Gezeichnete Geschichte“ ergänzt die Schau und thematisiert mit Karikaturen von u. a. Manfred Deix und Erich Sokol den Widerstand gegen das AKW Zwentendorf in den 1970er-Jahren. Mehr Infos dazu: www.karikaturmuseum.at

Gästeliste und Orakel Die Simpsons sind bekannt für ihre Witze auf den „American Way of Life“, für ihre zynischen Seitenhiebe auf die Popkultur. So gab es über die Jahre zahlreiche witzige und schräge Gast-Aufritte von berühmten Künstlern wie u. a. Paul McCartney, Britney Spears, Metallica, The Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers, The Ramones, The White Stripes, REM, The Who, Coldplay oder Green Day. In ihrer 35-jährigen Geschichte haben sich „Die Simpsons“ auch den Ruf eines Orakels erworben. Vom Ebola-Virus, den Smartwatches bis hin zur Präsidentschaft Donald Trumps – das und zahlreiche andere tatsächlich eingetretene Ereignisse haben „Die Simpsons“ erstaunlich präzise vorausgesagt. Mit der „Simpsons“-Ausstellung ist dem Karikaturmuseum sicherlich ein Coup gelungen, ein vorprogrammierter Publikumserfolg. Man kann es auch mit den Worten von Bart Simpson sagen: Ay Caramba – auf nach Krems!