Die schönsten Fotobücher: Wo es sich lohnt, mehrmals zu schauen

Bilder als Monumente des Stillstands

Wenn man dereinst erzählen wird, wie das damals in den Lockdowns so war, wird man dieses Buch dankbar zur Hand nehmen. Der Klagenfurter Fotograf Gerhard Maurer tat in jener Zeit das, was ihm half – er fotografierte. Später destillierte er aus seinen Bildern ein Fotobuch, das auf poetische, persönliche und zugleich universelle Weise erzählt: Vom Warten (worauf eigentlich?), von der Stille und Schwere, aber auch vom Wert lieber Menschen und kleiner Dinge, die trotz allem da blieben.

Gerhard Maurer: „What are we waiting for“. Fotohof. 96 Seiten. 20 Euro