Die Russen kommen

Igor Mukhin, geboren 1961 in Moskau, arbeitet seit 1989 als freischaffender Fotograf. Ihn faszinieren die Entwicklungen in Russland seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Seine Arbeiten werden in zahlreichen russischen und internationalen Museen und Galerien ausgestellt. Mukhin lebt in Moskau und arbeitet dort als Fotograf und als Dozent für die Rodchenko School of Photography.

Zakhar Prilepin, geboren 1975 in Russland, ist Schriftsteller und politischer Aktivist. Er studierte Literatur und arbeitet seit 2004 als Autor. Seine Bücher sind in Russland preisgekrönte Bestseller. Prilepin lebt in Nizhny Novgorod.