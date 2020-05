Farbenfroh und messerscharf

Schon einmal Fotos von einem Sonnenuntergang angesehen und gedacht: "Exakt so war das in echt auch"? Genau. Selten bis nie lassen sich ein flammend roter Himmel, letzte Strahlen am Horizont und die besondere Atmosphähre der anbrechenden Nacht genau wie in der Realität auf einem Foto einfangen. Das liegt zumeist nicht am mangelnden Talent des Fotografen, sondern an der begrenzten Fähigkeit von Digitalkameras, Lichtabstufungen einzufangen.

Durch HDR-Technologie lässt sich hier Abhilfe schaffen. Die Abkürzung steht für High Dynamic Range und bezeichnet ein Bildbearbeitungsverfahren, in dem mehrere unterschiedlich belichtete Bilder übereinandergelegt werden, um optimale Lichtverhältnisse zu erlangen. So sind die HDR-Fotos mit ihrer gestochenen Schärfe, den satten Farben und dem hohen Kontrast wohl der krasseste Gegenpol zum allgegenwärtigen Instagram-Fanatismus.



Mit dieser Fotogalerie kann man sich selbst ein Bild machen.