Die Österreichische Nationalbibliothek macht Inventur – bis 2039

Das in der ÖNB verankerte Haus der Geschichte taucht im Regierungsabkommen nicht auf. Die Pressesprecherin hat das sinkende Schiff bereits verlassen.

Klar ist, dass das Haus der Geschichte in dieser kleinen Form nicht weiterarbeiten kann. Denn es fehlt in der Neuen Burg der Platz für Wechselausstellungen. Die Redimensionierung war eine Fehlentscheidung vom damaligen Kulturminister Thomas Drozda. Man hätte die Idee von Vorgänger Josef Ostermayer – ein Museum mit 3.000 Quadratmetern – umsetzen sollen. Aber gut, das ist nicht passiert. Nun wurde das Museum evaluiert, die Fakten liegen auf dem Tisch, spätestens bis zum Sommer 2021 muss eine Entscheidung gefällt werden. So lange laufen die verlängerten Leihverträge der ausgestellten Objekte.

Ein Neubau wird sich bis dahin nicht ausgehen.

Ich persönlich halte eine gemeinsame Lösung mit dem Heeresgeschichtlichen Museum für überlegenswert. Denn dort gibt es Handlungsbedarf. Und es gibt ein Gebäude, das Arsenal: gleich beim 21er Haus, der Erste Stiftung und dem Belvedere.

Das HGM steht aber eher rechts. Führt das nicht zum Krieg der Kuratoren?

Voraussetzung wäre ein völlig neues Museumskonzept. Unterschiedliche Denkweisen oder Ausrichtungen zusammenzuführen: Das ist schwierig, aber nicht unlösbar. Und eine solche Zusammenführung wäre relativ rasch umsetzbar.

Im Herbst erschien der Rechnungshofbericht über die ÖNB. Er ist echt langweilig…

Sie könnten auch sagen, dass er sehr gut ausgefallen ist und deshalb als langweilig empfunden wird.

Stimmt. Bis auf ein Detail: Laut RH führt die ÖNB eine Inventur durch. In der Bibliothek am Heldenplatz würden seit 2015 zwei Personen daran arbeiten. Der geplante Abschluss sei nun von 2026 auf 2039 verschoben worden. Ich sehe diese beiden Jammergestalten vor mir, die noch 19 Jahre lang Buch für Buch prüfen müssen. Das ist ja schlimmer als in den Erzählungen von Franz Kafka.

Das ist die erste Bestandsrevision seit mehr als 200 Jahren! Und es gibt zwölf Millionen Bücher und andere Objekte. So eine Aufgabe kann man nicht von heute auf morgen umsetzen, das ist auch nicht notwendig. Wir arbeiten auf der Grundlage eines Masterplans mit ausgebildeten Bibliothekaren, die im Sinne eines guten Benützungsservices die Korrekturen der Revision im Onlinekatalog umsetzen. Mehr Personal einzusetzen ist nicht möglich, denn wir haben das Projekt aus dem laufenden Budget zu finanzieren.

Jetzt hätten Sie viele Mitarbeiter zur Verfügung…

Selbstverständlich werden unsere Mitarbeiter, die im Kundendienst tätig sind, nun – soweit es möglich ist – für andere Aufgaben eingesetzt. Auch für die Revision.