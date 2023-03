Die Autorin und Kuratorin Barbara Wurm übernimmt ab dem 1. August 2023 die Leitung der Sektion Forum, deren Programm seit 1971 im Rahmen der Berlinale stattfindet und in eigener Verantwortung vom Arsenal – Institut für Film und Videokunst e.V. kuratiert und organisiert wird. Sie folgt damit Cristina Nord, die nach vierjähriger Tätigkeit zum Goethe-Institut zurückkehrt. Unterstützt wird Barbara Wurm von Anna Hoffmann als Sektions- und Programmmanagerin. Forum Expanded wird weiterhin von Uli Ziemons und Ala Younis verantwortet.

Barbara Wurm hat in Wien, Moskau, Innsbruck, München und Leipzig Vergleichende Literaturwissenschaft und Slawistik studiert. Von 2020 bis 2023 war sie Mitglied des Auswahlkomitees der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Darüber hinaus arbeitete sie von 2012 bis 2023 in der Auswahlkommission von goEast – Festival des mittel- und osteuropäischen Films, war knapp zwanzig Jahre als Moderatorin und Programmerin bei DOK Leipzig und ein Jahr im Auswahlgremium der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen tätig und gestaltete Filmprogramme für internationale Festivals und Kinematheken. Als Slawistin hat sie u.a. an den Universitäten Wien, Basel und Berlin zur osteuropäischen Avantgarde sowie zum (post-)sowjetischen Kino geforscht. Sie hat u.a. Bücher zu Dziga Vertov und zur Geschichte des russischen und sowjetischen Films herausgegeben und mit einer Dissertation zum Sowjetischen Kulturfilm der 1920er Jahre promoviert. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität zu Berlin, die sie für die Dauer der Leitung des Forums aussetzt, sind osteuropäische Kulturwissenschaften sowie Theorie und Geschichte des Films. Sie schreibt gelegentlich für Zeitungen und Fachpublikationen.

Der Vorstand des Arsenals, seit 2022 bestehend aus Anna Mallmann (Kaufmännische Leitung) und Stefanie Schulte Strathaus (Künstlerische Leitung), freut sich, Barbara Wurm in Abstimmung mit der Berlinale-Leitung sowie der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) als Leiterin des Forums gewonnen zu haben.

„Mit Barbara Wurm bereichern wir das Arsenal um eine Forums-Leiterin, die nicht nur vielfältige Festivalerfahrung mitbringt, sondern durch ihre Arbeit als Autorin und Lehrende auch Diskurs und Vermittlung als Teil einer sich verändernden kuratorischen Praxis versteht. Ihr bisheriger Schwerpunkt Osteuropa hat ihren Blick auf das Kino als transnationale kulturelle und politische Praxis geschärft, die weit über Ländergrenzen hinausgeht. Barbara Wurm ist gleichermaßen dem zeitgenössischen Experiment wie der Filmgeschichte verbunden – eine Symbiose, die das Arsenal ganzjährig pflegt. Wir freuen uns, nach den erfolgreichen Jahren mit Cristina Nord nun mit Barbara Wurm eine neue Ära anzutreten, die auch der Umzug ins silent green Kulturquartier demnächst mit sich bringen wird“, so der Vorstand des Arsenals.

„Ich betrachte es als Chance und als Ehre, das Forum leiten zu dürfen, diese so mutige wie geschichtsbewusste Sektion der Berlinale. Für mich als eine von vielen Kinogänger*innen ist das Forum durch die enge filmkulturelle und programmatische Anbindung an das Arsenal eine Art ‚home base‘, ein Ort des gemeinsamen Entdeckens und Diskutierens, der kuratorisch zum Handlungs- und Möglichkeitsraum wird. Hier trifft die Geschichte des Films auf seine Gegenwart, hier öffnet sich das Kino der Welt. Ich nehme die Herausforderung, das Forum in diesen politisch, kulturell und gesellschaftlich so fragilen Zeiten zu leiten, sehr gerne an – mit Offenheit und Verantwortungsbewusstsein“, sagt Barbara Wurm.