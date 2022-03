Die meistbesuchten Museen der Welt 2021

Internationale Spitzenreiter

Den Spitzenplatz des Rankings belegt wie schon in den Vorjahren der Pariser Louvre, der mit 2,82 Mio. Besuchen fünf Prozent gegenüber 2020 zulegen konnte, aber noch immer 71% unter dem Vorkrisenniveau von 2019 liegt. Unter den US-Museen belegt das Metropolitan Museum in New York weiter den Spitzenplatz (1,95 Millionen Besuche bedeuten laut Erhebung eine 84prozentige Steigerung gegenüber 2020, das Niveau liege aber noch immer 68 % unter dem Level von 2019). Im Vereinigten Königreich hält das British Museum die Top-Position (1.327.000 Besuche), was aber nur eine leichte Steigerung (4%) gegenüber dem Krisenjahr 2020 bedeutete. Die Tate Modern und die National Gallery lagen mit ihren Besucherzahlen sogar noch unter dem Niveau von 2020.

Nicht gelistet sind zahlreiche staatliche chinesische Museen, die in den Vorjahren oft mit hohen Besucherzahlen im Ranking zu finden waren. Sie wollten ihre Zahlen erst später liefern, hieß es. Fernöstliche Spitzenreiter sind das südkoreanische Nationalmuseum (1,26 Mio. Besuche) und das Kunstzentrum MMCA (937.484 Besuche) in Seoul. Mit 371.000 Besuchen schaffte es das M+ Museum in Hongkong, eine viel beachtete Neueröffnung 2021, in die Top-100.