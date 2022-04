Die Malerin der Mumins war "für ihre Zeit sehr radikal"

Alma Pöysti hat Jansson bereits in einer Theaterinszenierung verkörpert, insofern war der Sprung in die Filmrolle nicht allzu groß. Sie sieht das Bio-Pic „Tove“ als eine Art „Coming-of-Middle-Age-Film“, der das Leben der 1914 in Helsinki geborenen Künstlerin – sie starb 2001 – mit Ende des Zweiten Weltkriegs aufgreift. Zu diesem Zeitpunkt steht Jansson noch am Beginn ihrer Karriere und ist eigentlich noch wild entschlossen, Malerin zu werden. Die Mumin-Cartoons zeichnet sie nur nebenher, um Geld zu verdienen.

Jansson lebt in einem offenen Verhältnis mit einem verheirateten Mann, als sie sich überraschend in die Theaterregisseurin Vivica Bandler verliebt und eine leidenschaftliche Affäre beginnt. „Zeit ihres Lebens traf Tove Jansson unabhängig ihre Entscheidungen und lebte ein selbstbestimmtes, freies Leben“, so Alma Pyösti: „Ich finde sie unglaublich inspirierend.“