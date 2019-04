Die Lovestorys von Fettes Brot: Opa liebt Opa, Linker liebt Nazi

So gibt es auf „ Lovestory“ neben Songs über die Liebe zwischen Freunden, die zur Familie oder zum Partner auch andere ähnlich originell aufgelöste Kommentare zum Zeitgeschehen. „Ich liebe mich“ handelt von Selbstliebe und zielt humorvoll auf die Selbstinszenierung in den Sozialen Medien und deren Konsequenzen ab. „Opa und Opa“ besucht ein schwules Paar, das seit Jahrzehnten zusammen ist und auf dem Sofa alte Zeiten Revue passieren lässt. „ Man denkt bei Schwulen immer an junge, wilde Leute und nicht an Paare, die eine ewig lange, tolle Beziehung haben“, sagt „ Björn Beton“ Warns. „Und weil Opa und Opa schon in den 60er-Jahren zusammenkamen, wo das Leben für schwule Paare noch viel schwieriger war, dachten wir, dass das eine interessante Story für einen Song gibt.“