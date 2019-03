Die Lederhose hat ausgedient: Die Fotografie entdeckt das Land

Der Verdacht, Künstler würden nur auf die tristen Aspekte ländlichen Lebens abzielen, ist bei dieser alternativen Land-Fotografie schnell zur Hand, er lässt sich aber nur selten erhärten. Die meisten Protagonisten haben sich, so sie nicht ihr eigenes Lebensumfeld zeigen, intensiv mit ihren Sujets auseinandergesetzt. So verbrachte etwa Laura Henno zwei Monate in der kalifornischen Wüste, wo sich eine Gruppe in Armut geratener Menschen angesiedelt hatte: Das Landleben ist hier die letzte Zuflucht, dennoch behalten die Menschen in den Bildern ihre Würde.