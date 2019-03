Architektur gegen die Abwanderung: Was das Land zusammenhält

Die Region, in der traditionell Reis und Tee angepflanzt wurde, ist wie viele andere Landstriche in China und anderswo von starker Abwanderung geprägt. Mit Infrastrukturmaßnahmen wie neuen Straßen und digitaler Breitbandversorgung allein, so heißt es in der ansprechend gestalteten Schau, konnte diesem Trend bislang nicht ausreichend entgegengewirkt werden.

Xus Architektur sei demnach mit Akupunktur-Nadelstichen vergleichbar: Indem die Gebäude Bezugspunkte für die lokale Bevölkerung schaffen, soll der Zusammenhalt und auch die Lebensqualität gesteigert, die Landflucht gebremst werden.Neben Gemeinschaftseinrichtungen spielen Kulturbauten eine wichtige Rolle in Xus Werk: Ein Museum für die lokal ansässige Hakka-Volksgruppe und ein moderner Schrein für einen Gelehrten aus dem Mittelalter sind dazu angetan, das Geschichtsbewusstsein vor Ort zu stärken. In einem Bambus-Pavillon inmitten von Teefeldern können die Bewohner die Schönheit der Region im Hier und Jetzt schätzen.