Die Langzeitbelichtung der Ukraine

Die Serie, die in der bis 8. 4. laufenden Ausstellung zu sehen ist, nennt sich „The Ukrainian East Village“ und entstand während eines Atelierstipendiums 2017/’18 in New York: Im Südosten Manhattans suchte Babiychuk Angehörige der ukrainischen Exil-Gemeinde auf und fotografierte sie an ihren Wohn- oder Arbeitsorten. Oft sind es nur Details – Gemälde, Deko-Objekte – die klar auf die Verbindung zur fernen Heimat hindeuten, sichtbar ist diese dennoch. „Ich rede auch mit den Menschen und nehme ihre Geschichten auf“, erklärt der Fotograf. Auch wenn er mittlerweile von der Technik analoger Großbildkameras abgekommen sei, habe er die gründliche fotografische Arbeitsweise beibehalten: „Ich bin kein Schnappschuss-Fotograf.“