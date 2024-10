Bei Kinderarbeit denkt man meist entweder an die frühe Industrialisierung oder an die kleinen Dinge, die ein Smartphone funktionieren lassen. Eine zeitgeistigere (und vergleichsweise lukrative) Form der Kinderarbeit steht im Mittelpunkt der Serie „Die Kinder sind Könige“. Da wird ein 6-jähriges Mädchen entführt, das Millionen Fans hat: Kimmy Diore ist nämlich eine Influencerin, besser gesagt eine Kidfluencerin. Sie wird von ihren Eltern bei allerlei „Challenges“, die „Kooperationen“ mit Marken sind, gefilmt. Fünf bis 25 Millionen Aufrufe hat so ein Clip, und in einem Jahr hat die Familie so zwei Millionen Euro verdient. Das ist die Ausgangslage für die Polizei, nachdem das Mädchen in einem Parkhaus in ein rotes Auto gestiegen ist und danach verschwunden war.