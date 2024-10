"Achtsam Morden" auf Netflix: Der Mafiaboss im Häcksler

Wenig regt bei Stress mehr auf, als der lieb gemeinte Hinweis: Probier’s doch mal mit Meditation oder Achtsamkeitstraining. Auch Anwalt Björn (Tom Schilling) ist vom Vorschlag seiner Frau Katharina (Emily Cox) zunächst nicht angetan: „Achtsamkeit? Dein Ernst? Come on!“ Widerwillig sucht er in der neuen Netflix-Serie „Achtsam Morden“ dennoch einen Coach in hellen Leinengewändern auf. Der verspricht ihm, dass er nach zwölf Wochen Training mit „beruflichen Arschloch-Situationen“ besser umgehen wird.

Und das funktioniert vielleicht sogar ein bisschen zu gut: Denn kurze Zeit später kann Björn so präsent im Hier und Jetzt sein, dass er ganz auf seinen Klienten und Mafiaboss Dragan vergisst, den er in seinem Kofferraum aus der Stadt schmuggeln sollte. Der wird nach mehreren Stunden im heißen Auto zwar nicht mehr zum Problem für Björn – sehr wohl aber seine Anhänger, darunter Sascha (Murathan Muslu).