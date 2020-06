Die k. u. k. Panini-Alben

Der Fotohistoriker, der mit seinem Team die ansprechende Schau „Gestellt – Fotografie als Werkzeug in der Habsburgermonarchie“ im Wiener Volkskundemuseum erarbeitete, stellt dabei klar: Von einer Tatsachendokumentation waren die populären Bilder der „Volkstypen“ weit entfernt; die Serie „Österreichisch-Ungarische National-Trachten“ wurde etwa, so Justnik, in Wiener Fotostudios mithilfe eines Kostümfundus realisiert.

Die Ausstellung – die bislang umfangreichste Präsentation aus der rund 200.000 Bilder umfassenden Fotosammlung des Volkskundemuseums – will allerdings keine hinter den Kostümen verborgene „Realität“ aufdecken. Die Fotos, oft mitsamt der Alben und Sammelboxen oder den Katalogisierungskarten des Museums ausgestellt, sprechen für sich: Es sind Massenmedien, die gemeinsam mit der Idee der „Nationalstaaten“ an Attraktivität gewannen und zur Zeit ihrer Entstehung (1870–1918) klare Ziele in der Bewusstseinsbildung verfolgten.