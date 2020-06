Die Josefstadt blickt wieder in menschliche Abgründe

Helmuth Lohner spielt diesen tief gefallenen Borkman, der sich in selbst gewählter Isolation verkriecht, mit einer unglaublichen Intensität. Er gibt einen alten, gescheiterten Mann, der an den Narren in Shakespeares "König Lear" erinnert. Lohners Borkman, das ist einer, der sich frei von Schuld wähnt, dessen Gebilde an Lebenslügen aber immer mehr in sich zusammenfällt, der stets an der Grenze zum Wahnsinn balanciert.